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Yaya yolunda otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da yaya geçidinden geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da yaya geçidinden geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Şuhut Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 BL 428 plakalı otomobil kavşakta yaya yolundan geçmeye çalışan yabancı uyruklu Elaf Saad Tahseen Al'a (9) adlı kız çocuğuna çarptı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe fırlayan çocuk yol park halinde olan bir başka otomobilin üzerine düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edilirken, bölgeye gelen ekipleri kazada ağır yaralanan küçük çocuğu ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük kızın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan yaya geçidinde de bulunan sarı çizgilerinde bir kısmının silik olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Yaya yolunda otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Yaya yolunda otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Yaya yolunda otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Yaya yolunda otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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