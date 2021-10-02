Son dakika haber... SEPETLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN MUCİZE KURTULUŞU GÜVENLİK KAMERASINDA

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün çöp konteynerine çarpıp hakimiyetini kaybettiği motosiklet ana yola çıkıp, bir TIR'a çarptı. Konteynere çarpma sırasında motosikletinin sepetine düşen sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, dün, öğle saatlerinde Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Sepetli motosikletiyle Turgutlu'dan Ankara yönüne doğru ilerleyen Yılmaz Gencer, hakimiyeti kaybedip, çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Gencer, motosiklet sepetine savruldu. Motosiklet ise sürücüsün olarak anayola çıkıp, hızla geçen bir TIR'a yandan hafif şekilde çarptı. Motosikletinin sepetindeki Gencer'in mucize kurtuluşu bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.