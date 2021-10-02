Son dakika haber... SEPETLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN MUCİZE KURTULUŞU GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... SEPETLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN MUCİZE KURTULUŞU GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün çöp konteynerine çarpıp hakimiyetini kaybettiği motosiklet ana yola çıkıp, bir TIR'a çarptı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün çöp konteynerine çarpıp hakimiyetini kaybettiği motosiklet ana yola çıkıp, bir TIR'a çarptı. Konteynere çarpma sırasında motosikletinin sepetine düşen sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, dün, öğle saatlerinde Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Sepetli motosikletiyle Turgutlu'dan Ankara yönüne doğru ilerleyen Yılmaz Gencer, hakimiyeti kaybedip, çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Gencer, motosiklet sepetine savruldu. Motosiklet ise sürücüsün olarak anayola çıkıp, hızla geçen bir TIR'a yandan hafif şekilde çarptı. Motosikletinin sepetindeki Gencer'in mucize kurtuluşu bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Son dakika haber... SEPETLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN MUCİZE KURTULUŞU GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haber... SEPETLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN MUCİZE KURTULUŞU GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haber... SEPETLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN MUCİZE KURTULUŞU GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haber... SEPETLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN MUCİZE KURTULUŞU GÜVENLİK KAMERASINDA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Esra Erol Seda Sayan Şafak Sezer
Spor Fatih Terim Alex Teixeira Aykut Kocaman Hikmet Karaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... SEPETLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN MUCİZE KURTULUŞU GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 16:31:05. #1.11#