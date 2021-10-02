Son dakika haber | Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yaylasöğüt Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.