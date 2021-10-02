Son dakika haber | Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yaylasöğüt Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri