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Son dakika haber | Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri: Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yaylasöğüt Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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