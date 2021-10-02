Bakan Çavuşoğlu'ndan Vali Köşger'e ziyaret

İZMİR (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ettikten sonra Konak AK Nokta'ya giderek teşkilat çalışmalarını takip etti ve ardından Kemeraltı esnafı ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Ak Parti İzmir İl Başkanlığı'na gelerek Başkan Kerem Ali Sürekli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Partili Milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda AK Parti Gençlik Kolları üyesi bulundu. İzmir'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Sabah Valiliğimizi ziyaret ettik. Daha sonra AK Nokta'da gençlerimizin ve teşkilatımızın çalışmalarını gözlemledik. Vatandaşlarımızın bu noktalara gösterdiği ilgiyi görünce çok mutlu olduk. Arkadaşlarımız hem vatandaşların dertlerini dinliyor hem de üye olmak isteyenleri partimize kaydediyor. Son zamanlarda da rekor düzeyde üye artışı olmuş. Kadın kollarımızı, gençlik kollarımızı ve teşkilatlarımızı canıgönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

İZMİRLİLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Konuşmasında Kemeraltı esnaf ziyareti sırasında İzmirlilerin gösterdiği ilginin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, 'Kemeraltı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Aşağı yukarı yarım saatlik bir yürüyüş planlamıştık ancak bu yürüyüş bir buçuk saate çıktı. Bunun sebebi tüm esnafımızın ve oradan geçen vatandaşımızın teveccühleridir. İzmirli hemşerilerimiz sağ olsunlar, büyük ilgi gösterdiler. Bu durum bizim üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırıyor. Vatandaşlarımıza daha çok hizmet vermemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bugün İzmir'deki bu heyecanı görünce hem mutlu oldum hem de geleceğe yönelik umutlandım" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, 'Sayın Bakanım, hoşgeldiniz. İlimize şeref verdiniz. Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Bugün Sayın Bakanımız sabahtan beri İzmir'de bir dizi temasta bulunuyor. Kemeraltı'nda da esnaf ziyareti yaptı. Teveccüh büyüktü. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. İzmirlilerin teveccühünü görmekten, Sayın Bakanımıza ve partimize olan ilgilerini görmekten mutluluk duyduk" diye konuştu.