Son dakika haber... HABER TAKİP GÜNDEMİ

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19.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:02
Son dakika haberi... 15.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile Vahdettin Köşkü'nden videokonferans ile görüşecek-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile İstanbul'da görüşecek15.00Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3.
15.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile Vahdettin Köşkü'nden videokonferans ile görüşecek
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile İstanbul'da görüşecek
15.00Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne katılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı