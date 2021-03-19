Son dakika haber... HABER TAKİP GÜNDEMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber... HABER TAKİP GÜNDEMİ

19.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:02
Son dakika haber... HABER TAKİP GÜNDEMİ

Son dakika haberi... 15.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile Vahdettin Köşkü'nden videokonferans ile görüşecek-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile İstanbul'da görüşecek15.00Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3.

15.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile Vahdettin Köşkü'nden videokonferans ile görüşecek

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile İstanbul'da görüşecek

15.00Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne katılacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Hakan Taşıyan Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Abdullah Avcı Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... HABER TAKİP GÜNDEMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 10:03:35. #1.15#
title