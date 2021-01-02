Son dakika haber... Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu

02.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:15
Son dakika haber... Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da 3 gündür haber alınamayan kalp hastası Bahriye Dündar (88), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

DİYARBAKIR'da 3 gündür haber alınamayan kalp hastası Bahriye Dündar (88), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 

Olay, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 43'üncü Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Bahriye Dündar'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kapıyı açamayınca, yakınlarına ulaştı. Ancak yakınlarında anahtar olmayınca, bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye merdiveni ile 3'üncü kattaki balkondan eve giren ekipler, Dündar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekipleri Dündar'ın öldüğünü tespit etti.Bahriye Dündar'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga götürüldü.


Son dakika haber... Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Hulusi Akar Mehmet Nuri Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Enis Arıkan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Metin Oktay Mesut Bakkal Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Bursa Çocuk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 12:16:57. #1.15#
title