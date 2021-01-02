Son dakika haber... Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da 3 gündür haber alınamayan kalp hastası Bahriye Dündar (88), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

DİYARBAKIR'da 3 gündür haber alınamayan kalp hastası Bahriye Dündar (88), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 43'üncü Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Bahriye Dündar'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kapıyı açamayınca, yakınlarına ulaştı. Ancak yakınlarında anahtar olmayınca, bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye merdiveni ile 3'üncü kattaki balkondan eve giren ekipler, Dündar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekipleri Dündar'ın öldüğünü tespit etti.Bahriye Dündar'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK