Son dakika haber... Haber alınamayan Suriyeli, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
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Son dakika haber... Haber alınamayan Suriyeli, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Son dakika haber... Haber alınamayan Suriyeli, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ADANA'da, bir süredir kendisinden haber alınamayan Suriyeli Abdulazim Mahmit'in (49), polisin kapıyı çilingire açtırıp, girdiği evde pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

ADANA'da, bir süredir kendisinden haber alınamayan Suriyeli Abdulazim Mahmit'in (49), polisin kapıyı çilingire açtırıp, girdiği evde pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürülmüş halde bulundu. 

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'ndeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Abdulazim Mahmit'ten haber alamayan çocukları, eve gelip, kapıyı çaldı. Ancak kapıyı açan olmayınca evin balkonuna tırmanıp, pencereden bakan çocukları, babaları Abdulazim Mahmit'ın kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİEve çilingir yardımıyla giren polis ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmit'in pompalı av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Babalarının öldürüldüğünü öğrenen çocukları, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Polisin olay yerinde yaptığı incelenin ardından Mahmit'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber... Haber alınamayan Suriyeli, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Son dakika haber... Haber alınamayan Suriyeli, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Son dakika haber... Haber alınamayan Suriyeli, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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