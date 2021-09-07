Son dakika haber! GZT Giresunspor'dan transfer görüşmesine koltuk değneğiyle gelen futbolcu açıklaması

Son dakika spor haberine göre GZT Giresunspor'un imza için tesislere getirdiği Jorge Correa'nin görüşmeye koltuk değnekleriyle gelmesi üzerine transferinden vazgeçilmesiyle ilgili sosyal medyada yaşanan transfer eleştirilerine yönetimden açıklama yapıldı.

GZT Giresunspor'un imza için tesislere getirdiği Jorge Correa'nin görüşmeye koltuk değnekleriyle gelmesi üzerine transferinden vazgeçilmesiyle ilgili sosyal medyada yaşanan transfer eleştirilerine yönetimden açıklama yapıldı.

GZT Giresunspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak, yeşil beyazlı taraftarların Giresunspor'un transfer politikası üzerinden yaptığı eleştirilere kişisel sosyal medya hesabından cevap verdi. Kavlak, "38 haftalık zorlu maratonun sonunda kalıcı olabilmek için bir takım oluşturmaya çalıştık, transferin son günlerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Sezon başlamadan, 3. haftada ya da kısa bir sürede eleştiriler olacak, yapılanları beğenenler ya da beğenmeyenler olduğu gibi; bekleyip görelim diyenler de var. Bu aşamada bazı açıklamalar yapma gereği doğdu. Gelen ve giden oyuncular; amacımıza uygun takım yapmak için oyuncular transfer ettik, gitmesi gerektiğini düşündüğümüz oyuncularla yollarımızı ayırdık" dedi.

"Menajeri 'Ayak bileğinden sakatlığı var' dedi"

Koltuk değneğiyle Giresunspor tesislerine gelen Jorge Correa transferinin detaylarıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yapan Kavlak, "Menajeri ayak bileğinde bir sakatlığı olduğunu, bir hafta sonra çalışmalara başlayabileceğini söyledi. Gerekli tetkikleri yapıldı ve çalışmaya başlaması için uzun bir süre gerektiği rapor edildi, biz de bu süreyi beklemek istemediğimiz için oyuncuyu transfer etmedik. Olayın detayları anlattığım gibi ama bir de yorum ekleyeyim ki algı oluşturmak isteniyorsa daha net bilinsin. Koltuk değneğiyle gelen oyuncuyla imza da atılabilir, 3 yıl faydalanmayı düşündüğünüz bir oyuncuyu tedavi edip, 3-4 hafta sonra da kullanmaya başlayabilirsiniz. İki örnek; geçen sezonun gol kralı, transfer edilirken en az 4-6 hafta oynayamayacağı biliniyordu. O oyuncu hem takıma çok faydalı oldu hem de 5 milyon Euro kazandırdı" diye konuştu.

"Kulüp olarak yalanlama yapmak istemiyoruz"

Transfer haberleriyle ilgili sözlerine devam eden Fatih Kavlak, "Yapılan bir yalan haberle olumlu olumsuz yorumlar geliyor, haber doğru mu, değil mi, kesin bilinmeden. Biz kulüp olarak yalanlama yapmak istemiyoruz, gizli bir transfer de olabilir. Öyle bir durumda yalanlama yapmadığınızda otomatik olarak transfer açığa çıkmış oluyor. Transferle ilgili haberlerin önceden basına, sosyal medyaya yansımasının çok zararı oluyor, bugünlerde Konyaspor kulübü bu yüzden bir transferden vazgeçtiğini açıkladı. Bizim için çıkan asılsız bir haber, birkaç hafta önce Serie B'den miydi hatırlayamıyorum bir stoperle anlaştığımız haberi vs. Bunlar belki de en fazla yorum alan haberler oldu? Kim yaptıysa başarılı oldu ama taraftarımız lütfen imzalar atılmadan bizden haber veya yorum beklemesin" şeklinde konuştu.

"Sahada ve saha dışında eksiklerimiz var biliyoruz"

Açıklamalarının sonunda Giresunspor'a yeni katıldığını vurgulayan Kavlak, "Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig'de, ben aranıza yeni katıldım. Hiçbir organizasyon, kulüp, kısa zamanda çok iyi duruma gelmiyor. Hem sahada hem saha dışında eksiklerimiz var biliyoruz, daha iyi takım, daha kurumsal bir kulüp için çalışıyoruz. Sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı