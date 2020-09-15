Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri teknik toplantı yapacak
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.
15.09.2020 09:47 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:27
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün öğleden sonra devam etmesi bekleniyor.
(İHA)
Kaynak: İHA