AKSARAY Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür etti
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AKSARAY Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür etti

08.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:14

Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür ettiAKSARAY'da polis ve jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil dağıttı.

Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür etti

AKSARAY'da polis ve jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil dağıttı. Bu sırada polislerin yanına gelen Sevgi Ergün (38), "Boşandığım eşimden bir ara tehditler alıyordum, beni ölümle tehdit ediyordu. Polislerimiz sayesinde bugün rahat gezebiliyorum" dedi.

Kentte Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ile jandarma ekipleri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kadınlara birçok konuda bilgilendirme yapıp, karanfil dağıttı. Bu sırada polislerden karanfil alan Sevgi Ergün, "Kadınlar olarak polislerimiz sayesinde yaşıyoruz. Boşandığım eşimden bir ara tehditler alıyordum, beni ölümle tehdit ediyordu. Polislerimiz sayesinde bugün rahat gezebiliyorum. Tüm devlet yetkililerimizden Allah razı olsun. Bütün kadınlar adına bu karanfilleri alıyorum" dedi.

Görevli polis memuru ise "Korkma, biz her zaman sizlerin yanındayız" diyerek, Sevgi Ergün'e desteklerini iletti.

AKSARAY Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür etti
AKSARAY Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür etti
AKSARAY Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür etti
AKSARAY Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür etti
AKSARAY Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür etti
AKSARAY Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür etti
AKSARAY Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür etti
AKSARAY Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür etti
AKSARAY Güvenlik güçleri karanfil dağıttı, eski eş tehdidinden kurtulan kadın teşekkür etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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