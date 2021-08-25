Sektörel güven endeksleri ağustosta arttı
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Sektörel güven endeksleri ağustosta arttı

Sektörel güven endeksleri ağustosta arttı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Sektörel güven endeksi, ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 7,1 yükseldi.

Sektörel güven endeksi, ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 7,1 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla, hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 7,1 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında 114,8 iken, ağustosta yüzde 1,2 artarak 116,1'e çıktı. Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3,6 artarak 116 oldu.

Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,3 yükselerek 113,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 119,3'e geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustos ayında yüzde 0,6 artarak 110,3'e ulaştı. Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 7,9 artarak 121,3 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,4 azalarak 85,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 4,4 düşüşle 123,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi temmuzda 86,3 iken, ağustosta yüzde 7,1 artarak 92,4 değerini aldı. İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 5,4 artarak 83 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 8,5 yükselişle 101,8 değerini aldı.

İnşaat sektöründe ağustos ayında girişimlerin yüzde 52,6'sı faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 47,4'ü ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" temmuzda yüzde 26,7 iken ağustosta yüzde 30,5, "talep yetersizliği" temmuz ayında yüzde 19,2 iken ağustosta yüzde 24,6 ve "diğer faktörler" temmuzda yüzde 22,8 iken ağustosta yüzde 21 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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