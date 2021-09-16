Son dakika haber... Guterres'den küresel ısınmaya karşı "sera gazı emisyonları "acilen azaltılsın" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sera gazı emisyonlarında "acil, hızlı ve büyük ölçekli" azalmalar olmadığı sürece küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecede sınırlanamayacağını belirterek, sonucun dünya için "felaket" olacağı uyarısında bulundu.

Guterres, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik mevcut çabaları özetleyen BM destekli bir raporun açıklandığı basın toplantısına video mesajla katıldı.

İklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen "Paris Anlaşması"nın hedeflerine ulaşmak için dünyanın ciddi zaman kaybına uğradığına dikkati çeken Guterres, bu yıl "fosil yakıt emisyonlarının geri döndüğünü ve sera gazı konsantrasyonlarının" da artmaya devam ettiğini belirtti.

İklim değişikliğine karşı harekete geçme konusunda dünyanın "kritik eşiğe" geldiğine dikkati çeken Guterres, "İklimimizin ve gezegenimizin bozulması, düşündüğümüzden daha kötü. Tahmin edilenden daha hızlı ilerliyor." dedi.

Guterres, ABD'deki, Ida Kasırgası'ndan, Batı Avrupa'daki sellere ve Kuzeybatı Pasifik'teki ölümcül sıcak hava dalgasına kadar son zamanlardaki aşırı hava koşullarının hiçbir ülkenin iklimle ilgili felaketlere karşı güvenli olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Son aşırı hava olaylarının "gelecek daha kötü şeylerin sadece başlangıcı" olduğu uyarısını yapan Guterres, "Sera gazı emisyonlarında acil, hızlı ve büyük ölçekli azalmalar olmadıkça, ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamak imkansız olacak ve (bu durum) insanlar ve bağlı olduğumuz gezegen için felaket sonuçlar doğuracak." ifadesini kullandı.

Paris Anlaşması'nın belirlediği düzenlemeler küresel ısınmanın 2 santigrat derecenin altında tutulmasını, sınır hedefin de 1,5 santigrat derece olmasını öngörüyordu.

"Son 5 yıl kayıtlardaki en sıcak dönem oldu"

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas ise artık iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğunu ve önceden yüzyılda bir olan aşırı hava olaylarının günümüzde her 20 yılda bir gerçekleşebileceğini belirtti.

Taalas, "Son beş yıllık dönem, 1850'de ölçümlere başladığımızdan bu yana kaydedilen en sıcak beş yıllık dönem oldu. İklim değişikliği nedeniyle eskiden 100 yılda bir olan (aşırı hava) olayları günümüzde, 20 yılda bir ve hatta gelecekte daha da sık yaşanabilir. Dolayısıyla, iklim değişikliği nedeniyle bu tür olayların riski artıyor." uyarısı yaptı.

Öte yandan, BM'nin alt kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyada ekonomik aktiviteleri yavaşlatmasına rağmen iklim değişikliğindeki "amansız" ilerlemenin durdurulamadığı vurgulandı.

Raporda, atmosferde sera gazı konsantrasyonlarının rekor seviyede devam ettiği ve bunun yerkürenin gelecekte tehlikeli boyutlarda ısınmasına yol açacağı öngörüsünde bulunuldu.