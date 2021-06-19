Son dakika: Gürpınar sahilinde kuyuya düşen 2 çocuk itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı

Son dakika gündem haberi: Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde kuyuya düşen 2 çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde kuyuya düşen 2 çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde sahil kenarında bulunan yeşillik alanda oynayan O.E.Ö. ile M.S, henüz belirlenemeyen nedenle kuyuya düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı. İpe bağlanıp çekilen 2 çocuk, teker teker kuyudan çıkarıldı. Çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çocukların kurtarılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok