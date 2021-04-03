Son dakika haber... Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, otizmli çocukları evlerinde ziyaret etti
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Son dakika haber... Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, otizmli çocukları evlerinde ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Ali Çelik - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, otizmli çocukları evlerinde ziyaret etti

Son dakika haber... Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla ilçedeki otizmli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla ilçedeki otizmli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Otizmli bireylerle yakından ilgilenen Tanış, yaptığı açıklamada, her zaman otizmli bireylerin yanlarında olduklarını söyledi.

Onlara acıma veya merhamet hisleriyle değil, sevgi ve anlayışla yaklaşılması gerektiğini ifade eden Tanış, şöyle konuştu:

"Devlet, otizmli çocukların daha iyi şartlara kavuşabilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bizler de Gürpınar Belediyesi olarak onların sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktayız. Psikolog arkadaşlarımız sürekli çocuklarımızın ailelerini ziyaret ederek, engelli bireyle nasıl davranılması konusunda eğitimler vermektedirler. Otizmli bireyler göz temasından kaçınır biz kalplerle temas kuralım şiarıyla onlar için sahada olmaya, farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz."

Tanış'a AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik

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