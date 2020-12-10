Son dakika haber | Güreşte Dünya Kupası heyecanı 12 Aralık'ta başlıyor

Son dakika haberlerine göre Koronavirüs salgını nedeniyle katılımın az olması üzerine Dünya Güreş Birliği (UWW) 2020 Dünya Güreş Şampiyonası'nı iptal etmiş ve yerine bireysel dünya kupasını organize etmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle katılımın az olması üzerine Dünya Güreş Birliği (UWW) 2020 Dünya Güreş Şampiyonası'nı iptal etmiş ve yerine bireysel dünya kupasını organize etmişti. Dünya Kupası 12-18 Aralık tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenecek.

Bireysel dünya kupası için milli takımlar hazırlıklarını tamamladı. Dünya Kupası'nda ilk olarak mindere Grekoromen Milli Takımı çıkacak. Hazırlıklarını İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde tamamlayan milli takım bugün akşam saatlerinde Sırbistan'a hareket edecek. Teknik direktör Salih Bora yönetimindeki milli takımımızda şu isimler bulunuyor:

55 kg'de Şerif Kılıç, 60 kg'de Ahmet Uyar, 63 kg'de Abdurrahman Altan, 67 kg'de Atakan Yüksel, 72 kg'de Cengiz Arslan, 77 kg'de Furkan Bayrak, 82 kg'de Salih Aydın, 87 kg'de Doğan Göktaş, 97 kg'de Süleyman Demirci, 130 kg'de Osman Yıldırım.Dünya Kupası'nda Grekoromen Milli Takımı'nın ardından mindere Kadın Milli Takımı çıkacak. Teknik direktör Efrahim Kahraman yönetiminde 12 Aralık'ta Sırbistan'a hareket edecek olan sporcularımız şunlar: 50 kg'de Evin Demirhan, 53 kg'de Zeynep Yetgil, 55 kg'de Bediha Gün, 57 kg'de Mehlika Öztürk, 59 kg'de Elif Yanık, 62 kg'de Cansu Aksoy, 65 kg'de Aslı Demir, 68 kg'de Nesrin Baş, 72 kg'de Buse Tosun, 76 kg'de Yasemin Adar.Dünya Kupası'nda son olarak serbest stil müsabakaları yapılacak. Hazırlıklarını teknik direktör İshak İrbaikhanov yönetimde Ankara'da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı 14 Aralık tarihinde Sırbistan'a hareket edecek. Serbest stilde ülkemizi temsil edecek olan güreşçilerimiz ise şöyle: 57 kg'de Şaban Kızıltaş, 61 kg'de Recep Topal, 65 kg'de Ahmet Duman, 70 kg'de Haydar Yavuz, 74 kg'de Fazlı Eryılmaz, 79 kg'de M.Nuri Kotanoğlu, 86 kg'de Osman Göçen, 92 kg'de Erhan Yaylacı, 97 kg'de Süleyman Karadeniz, 125 kg'de Oktay Güngör.Diğer yandan, Dünya Kupası'na katılanlara UWW para ödülü de verecek. Birinci olanlar 4 bin, ikinci olanlar 3 bin, ve üçüncü olanlar 1500 İsviçre frangı ödül alacak. Ayrıca takım sıralamasında ilk üç sırayı alan takımlar da ödüllendirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı