Son dakika haber... Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: "Ukrayna'nın yanındayız" - Haberler
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Son dakika haber... Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: "Ukrayna'nın yanındayız"

Son dakika haber... Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani:
AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ülke olarak Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ülke olarak Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Zalkaliani, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğine tehdit oluşturmanın kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan, Ukrayna ve Ukrayna halkı ile dayanışma içindedir. Biz Ukrayna'nın yanındayız."

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Haber

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