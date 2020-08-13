Son dakika haber: Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: "Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye'nin ortaklığı bölgesel iş... Gelen son dakika haberine göre Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Gürcistan'ın dış politikasının önceliklerinden birinin bölgesel iş birliği olduğunu belirterek, "Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye'nin ortaklığı bölgesel iş birliğinin örneğidir.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Gürcistan'ın dış politikasının önceliklerinden birinin bölgesel iş birliği olduğunu belirterek, "Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye'nin ortaklığı bölgesel iş birliğinin örneğidir." dedi.

Bakan Zalkaliani, Levan Mikeladze Fonu ile Gürcü-Amerikan İş konseyi tarafından organize edilen "Gürcistan ve Komşular" konulu video konferansa katıldı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Begin'in de katıldığı konferansta konuşan Zalkaliani, bölgesel iş birliği ve ortaklıkların daha da artırılması ve güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, "Gürcistan'ın dış politikasının önceliklerinden biri, uzun vadeli ve sürdürebilir kalkınmanın itici gücü olan bölgesel iş birliğidir. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye'nin ortaklığı bölgesel iş birliğinin örneğidir." diye konuştu.

Zalkaliani, "Ülkelerimiz arasında benzeri olmayan bir bölgesel sinerji var. Bir yandan Azerbaycan'dan gelen enerji kaynaklarına yönelik artan talebi karşılama fırsatı, diğer yandan Gürcistan ve Türkiye'nin transit potansiyeli Avrupa pazarlarına ek kaynak sağlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Avrupa bağlantısının 2019'da açıldığını hatırlatan Zalkaliani, bölgesel iş birliğinin bir başka örneğinin de geçen yıl Trans Anadolu Boru Hattı projesinin ikinci fazının açılması olduğunun altını çizdi.

Rusya'ya karşı Gürcistan'a destek çağrısı

Zalkaliani, Rusya ile Gürcistan arasında yaşanan Güney Osetya Savaşı'nın üzerinden 12 yıl geçtiğini belirterek, bu savaşı Rusya'nın egemen ve bağımsız bir ülkeye saldırması olarak değerlendirdi.

Rusya'nın Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıması ve söz konusu iki bölgenin işgal hatlarında Rus askerleri tarafından sözde sınır olarak bariyerlerin kurulmasına tepki gösteren Zalkaliani, "Gürcistan 12 yıldır savaş halinde. Rusya, ateşkes anlaşmasının şartlarını sürekli olarak ihlal ediyor." diye konuştu.

Gürcistan'ın barış politikası izlediğini, uluslararası ortakların Rusya'ya karşı Tiflis yönetimine destek vermeleri gerektiğini vurgulayan Zalkaliani, "Ortaklarımızı bu konuyu Avrupa'nın güvenlik gündeminde en önemli ve öncelikli hale getirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA