Son dakika haber | Gürcistan'da Türkçe Eserlerin Gürcüceye Çeviri Yarışması
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Son dakika haber | Gürcistan'da Türkçe Eserlerin Gürcüceye Çeviri Yarışması

Gelen son dakika haberine göre Gürcistan'da, bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen "Türkçe Eserlerin Gürcüceye Çeviri Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

Son dakika haber | Gürcistan'da Türkçe Eserlerin Gürcüceye Çeviri Yarışması
25.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:13

Gürcistan'da, bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen "Türkçe Eserlerin Gürcüceye Çeviri Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

Tiflis'teki büyükelçilik binasında, Tiflis Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin ev sahipliğinde düzenlenen yarışmada dereceye giren eser sahipleri için ödül töreni gerçekleştirildi.

Burada konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türk-Gürcü ilişkilerinin gelişmesinin önemine işaret ederek, Gürcü gençlerle Türkiye arasında eser tercümesi yoluyla dil ve kültür köprüleri kurulmasında sağladıkları katkılardan dolayı akademisyen, okutman ve öğretmenlere de teşekkürlerini iletti.

Yarışmanın devamının da geleceğini belirten Yazgan, Türk edebiyatının seçkin yazarlarını Gürcistan'da tanıtmanın Gürcü ve Türk gençleri arasında kurulan ilişkileri daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Fatma Ceren Yazgan, yarışmayı genişleterek gelecekte tam bir eserin çevirisinin yapılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Dereceye girenlerin ödüllendirildiği törende, yarışmaya katılan diğer katılımcılar da belgelerini aldı.

18 Aralık 2019'da başlayıp değerlendirme süreciyle 8 Haziran'da sona eren yarışmaya, yüksek öğrenimlerine Gürcistan'da devam eden Gürcü Türkoloji öğrencileri, Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Sabahattin Ali'nin "Değirmen" adlı eserinden "Birdenbire Sönen Kandilin Hikayesi" öyküsünün bireysel çevirileriyle katıldı.

Değerlendirme, Gürcü Türkolog ve çevirmenlerden oluşan Bağımsız Seçici Kurul tarafından yapıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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