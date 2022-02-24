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Son dakika haber... Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili: "Ukrayna meselesi bizim meselemizdir"

AA, Davit Kachkachishvili - Güncel
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Son dakika haber... Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili:

Son dakika haberi... Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin "Ukrayna meselesi bizim meselemizdir ve Gürcistan'ın sesinin orada da duyulması gerekiyor.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin "Ukrayna meselesi bizim meselemizdir ve Gürcistan'ın sesinin orada da duyulması gerekiyor." dedi.

Zurabişvili, başkent Tiflis'teki Orbelianebi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olağanüstü düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan olarak bir kez daha Ukrayna ile dayanışma içinde bulundukları mesajını yineledi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine her platformda destek verdiklerini kaydeden Zurabişvili, bu yönde Gürcistan Parlamentosunun olağanüstü toplanması için ilgili kararnameyi imzalayacağını bildirdi.

Salome Zurabişvili, diğer liderler gibi Rusya'ya ateşkes çağrısında bulunduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve diğer tüm liderlerin derhal ateşkes çağrısına katılmalıyız." dedi.

"Bugün Ukrayna için trajik bir gün." görüşünü dile getiren Zurabişvili, Gürcü hükümetinin ve halkının Ukrayna'nın yanında yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, "Ukrayna meselesi bizim meselemizdir ve Gürcistan'ın sesinin orada da duyulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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