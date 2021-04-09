Son dakika haber! Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den muhalefete siyasi uzlaşma çağrısı
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Son dakika haber! Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den muhalefete siyasi uzlaşma çağrısı

Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den muhalefete siyasi uzlaşma çağrısı

Son dakika habere göre Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, tüm siyasi partileri, ülkenin toprak bütünlüğü sorunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve devam eden siyasi gerginliğin çözülmesi için uzlaşıya çağırdı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, tüm siyasi partileri, ülkenin toprak bütünlüğü sorunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve devam eden siyasi gerginliğin çözülmesi için uzlaşıya çağırdı.

Zurabişvili, parlamentoda yaptığı yıllık konuşmada ülkenin siyasi gündemini, toprak bütünlüğü sorunlarını, 6 aydır devam eden siyasi krizi ve Kovid-19'a karşı verilen mücadeleyi değerlendirdi.

Ekim 2020'de düzenlenen genel seçim sonuçlarını kabul etmeyerek parlamentoya girmeyen muhalefete seslenen Zurabişvili, muhalefetin ülke siyasetinde aktif rol alması gerektiğini kaydederek, "Bugün ülke en ağır zorluklarla karşı karşıyken kendi tarihsel deneyimlerine güvenmeli ve birliğin bir yolunu bulmalıdır." dedi.

Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya'da işgalin sona ermesi, Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecinin başarılı yürütülmesinin öncelikli olduğuna dikkati çeken Zurabişvili, "Bu yüzden muhalefetin çok daha anlayışlı olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlarla mücadele edebilmesi için siyasi partilerin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğinin altını çizen Zurabişvili, "Birlikte bir gelecek yaratamazsak işgalin üstesinden gelemeyeceğiz ve Avrupa-Atlantik entegrasyonunu sağlayamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan'daki siyasi gerginlik

Gürcistan'da iktidar ile muhalefet arasında 31 Ekim 2020'deki genel seçimlerden beri süren ve 23 Şubat'ta ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın gözaltına alınmasıyla artan siyasi kriz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in de Tiflis'te her iki tarafı diyalog için bir araya getirmesine rağmen bugüne kadar çözülmedi.

Genel seçimlerde seçim barajını aşan muhalefet partilerinin çoğu seçim sonuçlarını kabul etmiyor ve parlamentoya girmiyor. Hükümetin çağrısına rağmen muhalefet, sokak protestolarını devam ettirerek erken seçim istiyor.

Melia'nın çok sayıda polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınması ise ülkede yeni protestolara ve Tiflis'te parlamento binasının karşısında çadırların kurulmasına neden oldu.

Hükümet ile müzakere masasına oturan muhalefet partileri, Melia'nın serbest bırakılmasını da talep ediyor.

Hükümet yetkilileri ise seçimlerin gayet şeffaf ve demokratik yollarla yapıldığını, yeni seçimlerin yapılmasına ihtiyaç olmadığını belirterek, muhalefeti parlamentoya girmeye davet ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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