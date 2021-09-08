Son dakika haber: Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bölgesel iş birliğini görüştü
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Son dakika haber: Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bölgesel iş birliğini görüştü

Son dakika haber: Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bölgesel iş birliğini görüştü
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bölgesel ulaştırma ve enerji projelerinde yer alma imkanlarını görüştü.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bölgesel ulaştırma ve enerji projelerinde yer alma imkanlarını görüştü.

Paşinyan, resmi temaslarda bulunduğu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcü mevkidaşı Garibaşvili ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Garibaşvili, görüşmede ülkeler arasındaki iş birliğini ve ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Garibaşvili, Kafkasya'da son 30 yıl içerisinde çeşitli çatışmaların yaşandığını ve ortak çabayla bölgenin barış ve istikrarının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bölgeyi aşamalı olarak yeni fırsatların, yeni imkanların, kalkınmanın ve barışın bölgesine çevirmemiz bizim amacımız olmalıdır." dedi.

Azerbaycan'ın, Haziran'da, 97 bin mayın haritasının teslim edilmesi karşılığında gözaltındaki 15 Ermenistan vatandaşını iade etmesi sürecine Gürcistan'ın önemli katkı sağladığını hatırlatan Garibaşvili, bölgenin barışı için gelecekte de arabulucu olmaya hazır olduklarını belirtti.

Paşinyan ise görüşmede, bölgesel barış ve güvenliği, ulaştırma ve enerji projelerini değerlendirdiklerini kaydetti.

Bölgesel enerji ve ulaştırma projeleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Paşinyan, "Biz görüşmede ayrıca, bölgede sadece Ermenistan veya Gürcistan'la ilgili değil genel olarak mevcut olan imkanları görüştük ve ona göre bölgenin potansiyelini artırmak için neler yapabiliriz diye konuştuk. Burada transit yollar konusunda konuşuyorum. Ayrıca çeşitli enerji projeleri da gerçekleştiriliyor ve biz tüm bu projeler arasında en uygun olanı seçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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