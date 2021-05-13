Son dakika haber... Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Ramazan Bayramını kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Ramazan Bayramını kutladı

Son dakika haber... Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Ramazan Bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ramazan Bayramının önemli bir gün olduğunu belirterek, ülkedeki Müslümanların bayramını kutladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ramazan Bayramının önemli bir gün olduğunu belirterek, ülkedeki Müslümanların bayramını kutladı.

Başbakan Garibaşvili, Ramazan Bayramı nedeni ile ülkesindeki Müslüman dini adamalarını kabul etti.

Başbakanlıkta düzenlenen görüşmede konuşan Garibaşvili, ülkesindeki Müslüman vatandaşların bayramını kutladı.

Garibaşvili, "Bugün büyük bir gündür. Hepinizin, Ramazan Bayramını büyük saygı ve sevgiyle kutluyorum." dedi.

Gürcistan Müslümanlar İdaresi Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze ise herkesin bayramını kutlayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarına rağmen ramazan ayı boyunca ibadetlerin yapılmasında Müslümanlara verdiği destek için hükümete teşekkür etti.

Görüşmeye ayrıca Tüm Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgidov ile Gürcistan Müslümanlar İdaresi Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il namaz saatleri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il namaz saatleri
Erdoğan: 'Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur'
Erdoğan: "Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' finalinde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" finalinde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Antony Blinken
Magazin Tarkan Beren Saat Cansu Dere Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Aykut Kocaman Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Ramazan Bayramını kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 19:57:20. #1.14#

title