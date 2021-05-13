Son dakika haber... Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Ramazan Bayramını kutladı

Son dakika haberler... Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ramazan Bayramının önemli bir gün olduğunu belirterek, ülkedeki Müslümanların bayramını kutladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ramazan Bayramının önemli bir gün olduğunu belirterek, ülkedeki Müslümanların bayramını kutladı.

Başbakan Garibaşvili, Ramazan Bayramı nedeni ile ülkesindeki Müslüman dini adamalarını kabul etti.

Başbakanlıkta düzenlenen görüşmede konuşan Garibaşvili, ülkesindeki Müslüman vatandaşların bayramını kutladı.

Garibaşvili, "Bugün büyük bir gündür. Hepinizin, Ramazan Bayramını büyük saygı ve sevgiyle kutluyorum." dedi.

Gürcistan Müslümanlar İdaresi Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze ise herkesin bayramını kutlayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarına rağmen ramazan ayı boyunca ibadetlerin yapılmasında Müslümanlara verdiği destek için hükümete teşekkür etti.

Görüşmeye ayrıca Tüm Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgidov ile Gürcistan Müslümanlar İdaresi Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili