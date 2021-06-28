Son dakika haber! Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
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Son dakika haber! Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

Son dakika haber! Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Osmaniye'de bir apartmanın otoparkında park halinde olan elektrikli bisikleti güpegündüz çalan şahıslar yakalandı.

Osmaniye'de bir apartmanın otoparkında park halinde olan elektrikli bisikleti güpegündüz çalan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14040 Sokakta bulunan apartmanın otoparkına elektrikli bisikletini park eden şahıs bisikletini park alanında göremeyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı otoparka Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde çalışma başlatan ekipler binanın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izleyen ekipler elektrikli bisikleti çalan şahısların T.G. (21) ile E.A. (18) olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından kısa sürede yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G. ve E.A. isimli şahıslar ile ismi öğrenilemeyen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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