Son dakika haber! Günün özeti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Günün özeti

16.11.2020 17:42 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:48

Gelen son dakika haberine göre Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Karabağ Tezkeresi Meclis'teAzebaycan'a asker gönderilmesine ilişin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Karabağ Tezkeresi Meclis'te

Azebaycan'a asker gönderilmesine ilişin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

.....

Ermenistan işgalinden kurtarılan Domi köyü görüntülendi

Azerbaycan'ın, 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Domi köyü görüntülendi.....

Bakan Varank aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " TÜBİTAK Covid-19 Platformundaki bilim insanlarımız, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladı" dedi.

....

Bakan Pekcan: "Ürünlerimizle, her zaman ve her koşulda dünyanın her pazarında olmayı hak ediyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ürünlerimizle, her zaman ve her koşulda dünyanın her pazarında olmayı hak ediyoruz" dedi.....

İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile ilgili kararını verdi

İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

-İHA-

Son dakika haber! Günün özeti
Son dakika haber! Günün özeti
Son dakika haber! Günün özeti
Son dakika haber! Günün özeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Günün özeti
Son dakika haberi | Günün özeti
Son Dakika | Günün özeti
Son Dakika | Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şafak Sezer İrem Derici Didem Soydan İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Lance Stroll
Daha Fazla Cuma Medya Milli Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Günün özeti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 17:48:17. #1.15#
title