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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Son dakika haber: Günün özeti

29.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:39

Son dakika haberi: Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikCumhuriyet Bayramı törenleri ilk olarak Anıtkabir'de başladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhuriyet Bayramı törenleri ilk olarak Anıtkabir'de başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar, mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da arttırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye davam edeceğiz" mesajını verdi.

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(İHA)

Son dakika haber: Günün özeti
Son dakika haber: Günün özeti
Son dakika haber: Günün özeti
Son dakika haber: Günün özeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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