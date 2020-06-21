Son dakika haber: Günün özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 950 olduğunu açıkladı.

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Yarından itibaren maske takmayana 900 lira ceza İçişleri bakanlığı 81 ile talimat gönderdi. Yarından itibaren maske kuralına uymayanları para cezası bekliyor.

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Plajlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

İstanbul genelinde açık alanlarda yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu olmasına rağmen Büyükçekmece'de halk plajına gelen ve yürüyüş yoluna gelen vatandaşların çoğunun maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

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ABD'den İstanbul'a 3 ay sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti

Korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla başlayan yurt dışı uçuşları kapsamında Türk Hava Yolları'nın ABD'den kalkan ilk tarifeli yolcu uçağı İstanbul'a ulaştı.

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Virüs 8 milyon kişiye bulaştı

Çin'de başlayan corona virüs salgını dünya genelinde 8 milyondan fazla insana bulaştı. 435 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı da 4 milyonu aştı.

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Endonezya'da yanardağda patlama

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, meydana gelen patlama sonrası kül ve duman püskürtmeye başladı.

(İHA)

Kaynak: İHA