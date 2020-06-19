Son dakika haber | Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 347.968 0,91
BIST ANKARA 195.641 0,05
BIST ANTALYA 109.321 -0,88
BIST BALIKESİR 123.783 -0,64
BIST BURSA 211.
19.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:23
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|347.968
|0,91
|BIST ANKARA
|195.641
|0,05
|BIST ANTALYA
|109.321
|-0,88
|BIST BALIKESİR
|123.783
|-0,64
|BIST BURSA
|211.842
|0,30
|BIST DENIZLI
|243.424
|-2,69
|BIST ISTANBUL
|119.702
|1,57
|BIST IZMIR
|232.289
|0,40
|BIST KAYSERI
|488.516
|-0,60
|BIST KOCAELI
|222.723
|0,25
|BIST KONYA
|99.621
|-1,35
|BIST TEKIRDAĞ
|734.653
|-2,16
Kaynak: AA