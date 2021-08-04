Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Düşen hisselerSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Global Yat.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Düşen hisseler Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yat. Holding 2,21 2,25 -1,87 MLP Sağlık 23,32 23,54 -0,93 ASELSAN 16,09 16,18 -0,56 Brisa 23,88 24,00 -0,50 Çimsa 24,42 24,52 -0,41 Pegasus 68,50 68,60 -0,15 Arçelik 33,36 33,38 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi