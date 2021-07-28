Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann26,4224,288,81
Kordsa Teknik Tekstil22,7221,465,87
Borusan Yat. Paz.307,70291,105,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,136,893,48
Net Holding4,033,903,33
Eczacıbaşı Yatırım38,3637,243,01
Otokar287,30279,002,97
Kartonsan51,2549,842,83
Brisa22,4021,802,75
Ege Gübre175,60171,002,69
Afyon Çimento3,793,702,43
Nuh Çimento38,0437,142,42
Hektaş7,777,602,24
Türkiye Sigorta4,674,572,19
Kerevitaş Gıda4,464,372,06
Verusa Holding46,1045,241,90
Aksa16,0515,791,65
Türk Traktör169,10166,601,50
Türk Telekom6,386,291,43
Konya Çimento915,00902,201,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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