Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|26,42
|24,28
|8,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,72
|21,46
|5,87
|Borusan Yat. Paz.
|307,70
|291,10
|5,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,13
|6,89
|3,48
|Net Holding
|4,03
|3,90
|3,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,36
|37,24
|3,01
|Otokar
|287,30
|279,00
|2,97
|Kartonsan
|51,25
|49,84
|2,83
|Brisa
|22,40
|21,80
|2,75
|Ege Gübre
|175,60
|171,00
|2,69
|Afyon Çimento
|3,79
|3,70
|2,43
|Nuh Çimento
|38,04
|37,14
|2,42
|Hektaş
|7,77
|7,60
|2,24
|Türkiye Sigorta
|4,67
|4,57
|2,19
|Kerevitaş Gıda
|4,46
|4,37
|2,06
|Verusa Holding
|46,10
|45,24
|1,90
|Aksa
|16,05
|15,79
|1,65
|Türk Traktör
|169,10
|166,60
|1,50
|Türk Telekom
|6,38
|6,29
|1,43
|Konya Çimento
|915,00
|902,20
|1,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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