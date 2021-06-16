Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|187,60
|178,40
|5,16
|Fenerbahçe Futbol
|39,94
|39,00
|2,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,30
|39,36
|2,39
|Karsan Otomotiv
|3,77
|3,71
|1,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,03
|6,93
|1,44
|İndeks Bilgisayar
|6,76
|6,67
|1,35
|Şok Marketler Ticaret
|11,16
|11,02
|1,27
|Tüpraş
|104,20
|102,90
|1,26
|Zorlu Enerji
|2,01
|1,99
|1,01
|TAV Havalimanları
|27,48
|27,22
|0,96
|Türk Hava Yolları
|14,58
|14,49
|0,62
|Şişe Cam
|8,14
|8,10
|0,49
|Koza Altın
|125,00
|124,40
|0,48
|MLP Sağlık
|21,64
|21,54
|0,46
|Emlak Konut GMYO
|2,20
|2,19
|0,46
|Doğan Holding
|2,96
|2,95
|0,34
|Sasa Polyester
|32,68
|32,60
|0,25
|Jantsa Jant Sanayi
|87,10
|86,95
|0,17
|Petkim
|5,94
|5,93
|0,17
|Deva Holding
|24,44
|24,40
|0,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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