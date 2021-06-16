Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre187,60178,405,16
Fenerbahçe Futbol39,9439,002,41
Eczacıbaşı Yatırım40,3039,362,39
Karsan Otomotiv3,773,711,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,036,931,44
İndeks Bilgisayar6,766,671,35
Şok Marketler Ticaret11,1611,021,27
Tüpraş104,20102,901,26
Zorlu Enerji2,011,991,01
TAV Havalimanları27,4827,220,96
Türk Hava Yolları14,5814,490,62
Şişe Cam8,148,100,49
Koza Altın125,00124,400,48
MLP Sağlık21,6421,540,46
Emlak Konut GMYO2,202,190,46
Doğan Holding2,962,950,34
Sasa Polyester32,6832,600,25
Jantsa Jant Sanayi87,1086,950,17
Petkim5,945,930,17
Deva Holding24,4424,400,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
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