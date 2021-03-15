Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
15.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:26
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|6,31
|6,42
|-1,71
|Enerjisa Enerji
|12,01
|12,20
|-1,56
|Bagfaş
|26,96
|27,30
|-1,25
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,64
|38,10
|-1,21
|Garanti Bankası
|8,83
|8,92
|-1,01
|Akbank
|6,07
|6,13
|-0,98
|Anadolu Efes
|25,30
|25,54
|-0,94
|Anadolu Grubu Holding
|27,36
|27,60
|-0,87
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|1,19
|-0,84
|GSD Holding
|2,40
|2,42
|-0,83
|MLP Sağlık
|24,44
|24,64
|-0,81
|İş Yatırım Menkul Değerler
|18,85
|19,00
|-0,79
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,98
|36,26
|-0,77
|Sabancı Holding
|10,48
|10,56
|-0,76
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,72
|2,74
|-0,73
|Şekerbank
|1,37
|1,38
|-0,72
|Karsan Otomotiv
|4,24
|4,27
|-0,70
|Hektaş
|31,28
|31,48
|-0,64
|Gübre Fabrikaları
|79,15
|79,65
|-0,63
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,69
|1,70
|-0,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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