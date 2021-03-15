Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

15.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:26
Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kerevitaş Gıda6,316,42-1,71
Enerjisa Enerji12,0112,20-1,56
Bagfaş26,9627,30-1,25
Tofaş Oto Fabrikası37,6438,10-1,21
Garanti Bankası8,838,92-1,01
Akbank6,076,13-0,98
Anadolu Efes25,3025,54-0,94
Anadolu Grubu Holding27,3627,60-0,87
İhlas Gayrimenkul1,181,19-0,84
GSD Holding2,402,42-0,83
MLP Sağlık24,4424,64-0,81
İş Yatırım Menkul Değerler18,8519,00-0,79
Alcatel Lucent Teletaş35,9836,26-0,77
Sabancı Holding10,4810,56-0,76
Yapı ve Kredi Bankası2,722,74-0,73
Şekerbank1,371,38-0,72
Karsan Otomotiv4,244,27-0,70
Hektaş31,2831,48-0,64
Gübre Fabrikaları79,1579,65-0,63
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,691,70-0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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