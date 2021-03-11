Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

11.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:49
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alcatel Lucent...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş36,8439,68-7,16
Ege Endüstri1.555,701.606,20-3,14
Konya Çimento1.220,101.247,00-2,16
İndeks Bilgisayar31,4232,08-2,06
Ülker Bisküvi23,1823,64-1,95
Mavi Giyim53,6054,60-1,83
Verusa Holding63,0064,00-1,56
Torunlar GMYO3,793,85-1,56
MLP Sağlık25,2425,60-1,41
Çemtaş16,5116,69-1,08
Kardemir (D)7,607,67-0,91
Gübre Fabrikaları81,8082,55-0,91
Ereğli Demir Çelik16,6516,80-0,89
Deva Holding31,3431,62-0,89
Good-Year9,129,20-0,87
Pegasus87,0087,75-0,85
Eczacıbaşı İlaç7,397,44-0,67
Tekfen Holding17,4017,50-0,57
Net Holding5,365,39-0,56
İş Finansal Kiralama3,933,95-0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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