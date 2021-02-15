Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

15.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:40
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bursa Çimento4,794,95-3,29Coca...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bursa Çimento4,794,95-3,29
Coca Cola İçecek78,579,6-1,38
Yataş17,1617,36-1,15
Aygaz17,1717,37-1,15
Doğan Holding3,553,58-0,84
Aksa Enerji11,3511,4-0,44
Migros Ticaret43,2843,46-0,41
Konya Çimento15181523,1-0,33
Halk GMYO3,623,63-0,28
Mavi Giyim52,852,9-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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