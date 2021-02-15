Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
15.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:40
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bursa Çimento4,794,95-3,29Coca...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|4,79
|4,95
|-3,29
|Coca Cola İçecek
|78,5
|79,6
|-1,38
|Yataş
|17,16
|17,36
|-1,15
|Aygaz
|17,17
|17,37
|-1,15
|Doğan Holding
|3,55
|3,58
|-0,84
|Aksa Enerji
|11,35
|11,4
|-0,44
|Migros Ticaret
|43,28
|43,46
|-0,41
|Konya Çimento
|1518
|1523,1
|-0,33
|Halk GMYO
|3,62
|3,63
|-0,28
|Mavi Giyim
|52,8
|52,9
|-0,19
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500