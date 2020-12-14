Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

14.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:28
Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tümosan Motor...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör13,9112,659,96
Aygaz14,5913,766,03
Borusan Mannesmann19,2518,175,94
Özak GMYO5,265,014,99
Hektaş14,1513,504,81
Akçansa16,4315,774,19
Tüpraş105,70101,504,14
Net Holding3,343,223,73
Anadolu Grubu Holding24,7223,883,52
Bagfaş19,8119,203,18
Kordsa Teknik Tekstil15,3014,843,10
Yapı ve Kredi Bankası3,093,003,00
Arçelik31,7830,922,78
Odaş Elektrik3,753,652,74
Aksigorta8,448,232,55
Petkim4,904,792,30
Türk Hava Yolları12,6912,412,26
ARD Bilişim Teknolojileri37,6236,802,23
Pınar Süt21,5221,062,18
Tofaş Oto Fabrikası31,7031,042,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son dakika... Borsa ilk yarıda yükseldi
Son dakika... Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Nilgün Belgün Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Erkek İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:56:09. #1.15#
title