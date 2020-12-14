Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
14.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:28
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tümosan Motor...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,91
|12,65
|9,96
|Aygaz
|14,59
|13,76
|6,03
|Borusan Mannesmann
|19,25
|18,17
|5,94
|Özak GMYO
|5,26
|5,01
|4,99
|Hektaş
|14,15
|13,50
|4,81
|Akçansa
|16,43
|15,77
|4,19
|Tüpraş
|105,70
|101,50
|4,14
|Net Holding
|3,34
|3,22
|3,73
|Anadolu Grubu Holding
|24,72
|23,88
|3,52
|Bagfaş
|19,81
|19,20
|3,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,30
|14,84
|3,10
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,09
|3,00
|3,00
|Arçelik
|31,78
|30,92
|2,78
|Odaş Elektrik
|3,75
|3,65
|2,74
|Aksigorta
|8,44
|8,23
|2,55
|Petkim
|4,90
|4,79
|2,30
|Türk Hava Yolları
|12,69
|12,41
|2,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,62
|36,80
|2,23
|Pınar Süt
|21,52
|21,06
|2,18
|Tofaş Oto Fabrikası
|31,70
|31,04
|2,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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