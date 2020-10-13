Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
13.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:59
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 3,19 2,90 10,00 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|3,19
|2,90
|10,00
|Kerevitaş Gıda
|8,19
|7,70
|6,36
|Oyak Çimento
|8,64
|8,20
|5,37
|Coca Cola İçecek
|48,54
|46,60
|4,16
|İş GMYO
|2,17
|2,09
|3,83
|Çimsa
|14,00
|13,49
|3,78
|Bursa Çimento
|7,15
|6,91
|3,47
|MLP Sağlık
|18,40
|17,85
|3,08
|Sasa Polyester
|17,47
|16,98
|2,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|38,58
|37,54
|2,77
|Odaş Elektrik
|3,57
|3,49
|2,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,55
|12,27
|2,28
|Akçansa
|14,33
|14,04
|2,07
|Borusan Mannesmann
|15,93
|15,63
|1,92
|Kartonsan
|805,00
|790,00
|1,90
|Şekerbank
|1,75
|1,72
|1,74
|Enka İnşaat
|7,12
|7,00
|1,71
|Hektaş
|13,38
|13,16
|1,67
|Arçelik
|26,56
|26,16
|1,53
|Tat Gıda
|12,81
|12,63
|1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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