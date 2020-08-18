Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 5,90 5,58 5,73 ...
18.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:23
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|5,90
|5,58
|5,73
|Gözde Girişim
|5,27
|5,06
|4,15
|İpek Doğal Enerji
|11,42
|11,13
|2,61
|Net Holding
|2,19
|2,14
|2,34
|Vestel
|16,24
|15,88
|2,27
|İş Finansal Kiralama
|3,61
|3,54
|1,98
|Tofaş Oto Fabrikası
|21,40
|21,00
|1,90
|Aksigorta
|6,99
|6,86
|1,90
|Enerjisa Enerji
|8,66
|8,51
|1,76
|Arçelik
|21,94
|21,56
|1,76
|Zorlu Enerji
|2,33
|2,29
|1,75
|İş GMYO
|1,76
|1,73
|1,73
|Logo Yazılım
|84,30
|82,90
|1,69
|Koç Holding
|15,06
|14,81
|1,69
|Coca Cola İçecek
|44,96
|44,22
|1,67
|TAV Havalimanları
|16,78
|16,51
|1,64
|Halkbank
|5,12
|5,04
|1,59
|Garanti Bankası
|7,07
|6,96
|1,58
|Enka İnşaat
|6,53
|6,43
|1,56
|Koza Altın
|83,40
|82,15
|1,52
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA