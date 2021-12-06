Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Torunlar...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|4,49
|4,09
|9,78
|TAV Havalimanları
|34,10
|31,96
|6,70
|Ege Endüstri
|1.804,90
|1.715,00
|5,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,79
|7,50
|3,87
|İzmir Demir Çelik
|2,67
|2,58
|3,49
|Albaraka Türk
|1,99
|1,93
|3,11
|Esenboğa Elektrik
|32,10
|31,14
|3,08
|Halkbank
|5,08
|4,93
|3,04
|Netaş Telekomünikasyon
|21,24
|20,64
|2,91
|Vakıflar Bankası
|3,95
|3,84
|2,86
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,86
|14,46
|2,77
|Akbank
|7,07
|6,88
|2,76
|Mavi Giyim
|77,45
|75,40
|2,72
|BİM Mağazalar
|71,80
|69,90
|2,72
|İş Bankası (C)
|7,19
|7,01
|2,57
|Petkim
|8,39
|8,20
|2,32
|İş Finansal Kiralama
|3,55
|3,47
|2,31
|Koza Altın
|138,20
|135,20
|2,22
|Zorlu Enerji
|1,87
|1,83
|2,19
|Halk GMYO
|2,84
|2,78
|2,16
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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