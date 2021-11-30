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Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş12,7811,738,95
Koza Altın129,70120,607,55
Sarkuysan19,1717,857,39
Koza Madencilik20,1418,946,34
Kordsa Teknik Tekstil34,5632,586,08
Gübre Fabrikaları82,6579,004,62
Türk Telekom9,989,603,96
İş GMYO2,582,493,61
Karsan Otomotiv4,053,913,58
Alarko GMYO28,2427,403,07
Tofaş Oto Fabrikası84,8582,502,85
Logo Yazılım48,8447,562,69
Aksa28,6427,902,65
Çimsa32,6031,782,58
Parsan35,6034,782,36
Esenboğa Elektrik30,2429,582,23
Doğuş Otomotiv46,7245,722,19
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,501,472,04
Aksa Enerji9,068,882,03
Netaş Telekomünikasyon20,6220,221,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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