Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|12,78
|11,73
|8,95
|Koza Altın
|129,70
|120,60
|7,55
|Sarkuysan
|19,17
|17,85
|7,39
|Koza Madencilik
|20,14
|18,94
|6,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|34,56
|32,58
|6,08
|Gübre Fabrikaları
|82,65
|79,00
|4,62
|Türk Telekom
|9,98
|9,60
|3,96
|İş GMYO
|2,58
|2,49
|3,61
|Karsan Otomotiv
|4,05
|3,91
|3,58
|Alarko GMYO
|28,24
|27,40
|3,07
|Tofaş Oto Fabrikası
|84,85
|82,50
|2,85
|Logo Yazılım
|48,84
|47,56
|2,69
|Aksa
|28,64
|27,90
|2,65
|Çimsa
|32,60
|31,78
|2,58
|Parsan
|35,60
|34,78
|2,36
|Esenboğa Elektrik
|30,24
|29,58
|2,23
|Doğuş Otomotiv
|46,72
|45,72
|2,19
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,50
|1,47
|2,04
|Aksa Enerji
|9,06
|8,88
|2,03
|Netaş Telekomünikasyon
|20,62
|20,22
|1,98
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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