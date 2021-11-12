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Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv44,3441,526,79
Çemtaş15,2414,515,03
Bera Holding9,929,504,42
Odaş Elektrik1,571,513,97
Eczacıbaşı İlaç6,286,073,46
Türk Traktör170,40165,003,27
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,591,552,58
Vestel Beyaz Eşya6,426,272,39
Şok Marketler Ticaret13,3913,102,21
Tümosan Motor ve Traktör16,9316,592,05
Albaraka Türk2,031,992,01
Halk GMYO2,722,671,87
Selçuk Ecza Deposu9,259,081,87
Gözde Girişim7,167,031,85
Şekerbank1,121,101,82
İş Bankası (C)6,306,191,78
İş GMYO2,322,281,75
Ege Endüstri1.413,001.388,801,74
Migros Ticaret38,7838,141,68
Gübre Fabrikaları67,1566,051,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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