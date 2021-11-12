Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|44,34
|41,52
|6,79
|Çemtaş
|15,24
|14,51
|5,03
|Bera Holding
|9,92
|9,50
|4,42
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,51
|3,97
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|6,07
|3,46
|Türk Traktör
|170,40
|165,00
|3,27
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,59
|1,55
|2,58
|Vestel Beyaz Eşya
|6,42
|6,27
|2,39
|Şok Marketler Ticaret
|13,39
|13,10
|2,21
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,93
|16,59
|2,05
|Albaraka Türk
|2,03
|1,99
|2,01
|Halk GMYO
|2,72
|2,67
|1,87
|Selçuk Ecza Deposu
|9,25
|9,08
|1,87
|Gözde Girişim
|7,16
|7,03
|1,85
|Şekerbank
|1,12
|1,10
|1,82
|İş Bankası (C)
|6,30
|6,19
|1,78
|İş GMYO
|2,32
|2,28
|1,75
|Ege Endüstri
|1.413,00
|1.388,80
|1,74
|Migros Ticaret
|38,78
|38,14
|1,68
|Gübre Fabrikaları
|67,15
|66,05
|1,67
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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