Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|29,34
|28,00
|4,79
|Gözde Girişim
|5,83
|5,62
|3,74
|Netaş Telekomünikasyon
|17,82
|17,19
|3,66
|Nuh Çimento
|36,18
|35,12
|3,02
|Erbosan
|135,60
|132,00
|2,73
|SASA Polyester
|28,22
|27,48
|2,69
|Verusa Holding
|46,56
|45,58
|2,15
|TAV Havalimanları
|24,00
|23,52
|2,04
|Eczacıbaşı İlaç
|6,35
|6,23
|1,93
|Pegasus
|71,95
|70,60
|1,91
|Türk Hava Yolları
|12,91
|12,68
|1,81
|Fenerbahçe Futbol
|34,82
|34,20
|1,81
|Anadolu Efes
|22,32
|21,94
|1,73
|Enerjisa Enerji
|11,29
|11,10
|1,71
|Galatasaray Sportif
|3,57
|3,51
|1,71
|Petkim
|6,30
|6,20
|1,61
|Tofaş Oto Fabrikası
|42,66
|42,02
|1,52
|Koç Holding
|23,36
|23,04
|1,39
|Migros Ticaret
|35,32
|34,84
|1,38
|Alarko Holding
|9,02
|8,90
|1,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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