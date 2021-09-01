Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv29,3428,004,79
Gözde Girişim5,835,623,74
Netaş Telekomünikasyon17,8217,193,66
Nuh Çimento36,1835,123,02
Erbosan135,60132,002,73
SASA Polyester28,2227,482,69
Verusa Holding46,5645,582,15
TAV Havalimanları24,0023,522,04
Eczacıbaşı İlaç6,356,231,93
Pegasus71,9570,601,91
Türk Hava Yolları12,9112,681,81
Fenerbahçe Futbol34,8234,201,81
Anadolu Efes22,3221,941,73
Enerjisa Enerji11,2911,101,71
Galatasaray Sportif3,573,511,71
Petkim6,306,201,61
Tofaş Oto Fabrikası42,6642,021,52
Koç Holding23,3623,041,39
Migros Ticaret35,3234,841,38
Alarko Holding9,028,901,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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