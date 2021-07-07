Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Logo...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|36,80
|34,80
|5,75
|RTA Laboratuvarları
|20,52
|19,84
|3,43
|Alarko Holding
|9,52
|9,28
|2,59
|Netaş Telekomünikasyon
|21,08
|20,60
|2,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,27
|2,22
|2,25
|Afyon Çimento
|3,86
|3,78
|2,12
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Garanti Bankası
|8,75
|8,61
|1,63
|Esenboğa Elektrik
|30,66
|30,20
|1,52
|Ford Otosan
|172,60
|170,10
|1,47
|Alarko GMYO
|20,82
|20,52
|1,46
|Migros Ticaret
|33,90
|33,44
|1,38
|Fenerbahçe Futbol
|37,06
|36,56
|1,37
|Eczacıbaşı İlaç
|5,97
|5,89
|1,36
|Hedef Girişim
|3,00
|2,96
|1,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,06
|20,78
|1,35
|Kerevitaş Gıda
|4,61
|4,55
|1,32
|Torunlar GMYO
|3,08
|3,04
|1,32
|Parsan
|29,54
|29,16
|1,30
|İndeks Bilgisayar
|6,23
|6,15
|1,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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