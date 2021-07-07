Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Logo...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Logo Yazılım36,8034,805,75
RTA Laboratuvarları20,5219,843,43
Alarko Holding9,529,282,59
Netaş Telekomünikasyon21,0820,602,33
Yapı ve Kredi Bankası2,272,222,25
Afyon Çimento3,863,782,12
İhlas Holding0,590,581,72
Garanti Bankası8,758,611,63
Esenboğa Elektrik30,6630,201,52
Ford Otosan172,60170,101,47
Alarko GMYO20,8220,521,46
Migros Ticaret33,9033,441,38
Fenerbahçe Futbol37,0636,561,37
Eczacıbaşı İlaç5,975,891,36
Hedef Girişim3,002,961,35
Kordsa Teknik Tekstil21,0620,781,35
Kerevitaş Gıda4,614,551,32
Torunlar GMYO3,083,041,32
Parsan29,5429,161,30
İndeks Bilgisayar6,236,151,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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