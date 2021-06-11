Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)T.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) T. Halk Bankası 5,08 4,90 3,67 Parsan 32,66 31,54 3,55 İndeks Bilgisayar 6,58 6,40 2,81 Fenerbahçe Futbol 37,38 36,54 2,30 Bera Holding 25,10 24,58 2,12 Mavi Giyim 51,25 50,25 1,99 Arçelik 31,88 31,28 1,92 Alarko Holding 9,57 9,41 1,70 Tüpraş 104,40 103,10 1,26 Albaraka Türk 1,64 1,62 1,23 Kardemir (D) 7,70 7,62 1,05 İş GMYO 1,99 1,97 1,02 Hektaş 8,63 8,55 0,94 Çemtaş 14,13 14,00 0,93 Ereğli Demir Çelik 19,22 19,06 0,84 TAV Havalimanları 26,56 26,34 0,84 Türk Hava Yolları 14,55 14,43 0,83 Sasa Polyester 34,40 34,12 0,82 Vakıflar Bankası 3,74 3,71 0,81 Çemaş Döküm 1,31 1,30 0,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan