Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)T.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|T. Halk Bankası
|5,08
|4,90
|3,67
|Parsan
|32,66
|31,54
|3,55
|İndeks Bilgisayar
|6,58
|6,40
|2,81
|Fenerbahçe Futbol
|37,38
|36,54
|2,30
|Bera Holding
|25,10
|24,58
|2,12
|Mavi Giyim
|51,25
|50,25
|1,99
|Arçelik
|31,88
|31,28
|1,92
|Alarko Holding
|9,57
|9,41
|1,70
|Tüpraş
|104,40
|103,10
|1,26
|Albaraka Türk
|1,64
|1,62
|1,23
|Kardemir (D)
|7,70
|7,62
|1,05
|İş GMYO
|1,99
|1,97
|1,02
|Hektaş
|8,63
|8,55
|0,94
|Çemtaş
|14,13
|14,00
|0,93
|Ereğli Demir Çelik
|19,22
|19,06
|0,84
|TAV Havalimanları
|26,56
|26,34
|0,84
|Türk Hava Yolları
|14,55
|14,43
|0,83
|Sasa Polyester
|34,40
|34,12
|0,82
|Vakıflar Bankası
|3,74
|3,71
|0,81
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,30
|0,77
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
Haber Yorumları
500