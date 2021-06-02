Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Esenboğa Elektrik 33,54 31,68 5,87 Zorlu Enerji 2,07 1,97 5,08 SASA Polyester 34,84 33,90 2,77 GSD Holding 1,90 1,86 2,15 İpek Doğal Enerji 13,57 13,30 2,03 Tofaş Oto Fabrikası 29,36 28,78 2,02 Aksa Enerji 13,65 13,39 1,94 Petkim 6,34 6,23 1,77 Enerjisa Enerji 10,77 10,60 1,60 Parsan 30,06 29,60 1,55 İndeks Bilgisayar 6,77 6,67 1,50 Türk Hava Yolları 13,69 13,49 1,48 Tüpraş 99,90 98,60 1,32 Alarko GMYO 22,50 22,24 1,17 Emlak Konut GMYO 1,95 1,93 1,04 Net Holding 5,24 5,20 0,77 Verusa Holding 54,80 54,55 0,46 TAV Havalimanları 24,14 24,06 0,33 Tukaş 6,84 6,82 0,29 Türk Telekom 7,01 6,99 0,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi