Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|33,54
|31,68
|5,87
|Zorlu Enerji
|2,07
|1,97
|5,08
|SASA Polyester
|34,84
|33,90
|2,77
|GSD Holding
|1,90
|1,86
|2,15
|İpek Doğal Enerji
|13,57
|13,30
|2,03
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,36
|28,78
|2,02
|Aksa Enerji
|13,65
|13,39
|1,94
|Petkim
|6,34
|6,23
|1,77
|Enerjisa Enerji
|10,77
|10,60
|1,60
|Parsan
|30,06
|29,60
|1,55
|İndeks Bilgisayar
|6,77
|6,67
|1,50
|Türk Hava Yolları
|13,69
|13,49
|1,48
|Tüpraş
|99,90
|98,60
|1,32
|Alarko GMYO
|22,50
|22,24
|1,17
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|1,93
|1,04
|Net Holding
|5,24
|5,20
|0,77
|Verusa Holding
|54,80
|54,55
|0,46
|TAV Havalimanları
|24,14
|24,06
|0,33
|Tukaş
|6,84
|6,82
|0,29
|Türk Telekom
|7,01
|6,99
|0,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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