Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 29,16 26,98 8,08 Fenerbahçe Futbol 33,24 31,28 6,27 Jantsa Jant Sanayi 91,55 87,85 4,21 Tüpraş 103,00 100,20 2,79 SASA Polyester 34,22 33,36 2,58 Vestel 32,40 31,68 2,27 Kardemir (D) 8,19 8,02 2,12 Sabancı Holding 8,55 8,38 2,03 Hektaş 9,73 9,56 1,78 Ereğli Demir Çelik 18,90 18,57 1,78 İhlas Holding 0,61 0,60 1,67 Kordsa Teknik Tekstil 24,60 24,20 1,65 Doğan Holding 3,13 3,08 1,62 MLP Sağlık 24,72 24,34 1,56 Alkim Kimya 16,35 16,13 1,36 Çemtaş 15,30 15,10 1,32 Deva Holding 28,66 28,30 1,27 Türkiye Sigorta 5,75 5,68 1,23 Netaş Telekomünikasyon 23,16 22,90 1,14 Aksa 16,38 16,20 1,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu