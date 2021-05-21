Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|29,16
|26,98
|8,08
|Fenerbahçe Futbol
|33,24
|31,28
|6,27
|Jantsa Jant Sanayi
|91,55
|87,85
|4,21
|Tüpraş
|103,00
|100,20
|2,79
|SASA Polyester
|34,22
|33,36
|2,58
|Vestel
|32,40
|31,68
|2,27
|Kardemir (D)
|8,19
|8,02
|2,12
|Sabancı Holding
|8,55
|8,38
|2,03
|Hektaş
|9,73
|9,56
|1,78
|Ereğli Demir Çelik
|18,90
|18,57
|1,78
|İhlas Holding
|0,61
|0,60
|1,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,60
|24,20
|1,65
|Doğan Holding
|3,13
|3,08
|1,62
|MLP Sağlık
|24,72
|24,34
|1,56
|Alkim Kimya
|16,35
|16,13
|1,36
|Çemtaş
|15,30
|15,10
|1,32
|Deva Holding
|28,66
|28,30
|1,27
|Türkiye Sigorta
|5,75
|5,68
|1,23
|Netaş Telekomünikasyon
|23,16
|22,90
|1,14
|Aksa
|16,38
|16,20
|1,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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