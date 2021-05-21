Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding29,1626,988,08
Fenerbahçe Futbol33,2431,286,27
Jantsa Jant Sanayi91,5587,854,21
Tüpraş103,00100,202,79
SASA Polyester34,2233,362,58
Vestel32,4031,682,27
Kardemir (D)8,198,022,12
Sabancı Holding8,558,382,03
Hektaş9,739,561,78
Ereğli Demir Çelik18,9018,571,78
İhlas Holding0,610,601,67
Kordsa Teknik Tekstil24,6024,201,65
Doğan Holding3,133,081,62
MLP Sağlık24,7224,341,56
Alkim Kimya16,3516,131,36
Çemtaş15,3015,101,32
Deva Holding28,6628,301,27
Türkiye Sigorta5,755,681,23
Netaş Telekomünikasyon23,1622,901,14
Aksa16,3816,201,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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