Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
23.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:43
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|31,02
|29,04
|6,82
|SASA Polyester
|42,38
|39,68
|6,80
|Akçansa
|17,77
|16,67
|6,60
|Otokar
|373,60
|353,80
|5,60
|Doğan Holding
|3,14
|3,00
|4,67
|İskenderun Demir Çelik
|11,62
|11,13
|4,40
|Arçelik
|32,96
|31,58
|4,37
|Tofaş Oto Fabrikası
|32,16
|30,82
|4,35
|İndeks Bilgisayar
|27,68
|26,58
|4,14
|Enka İnşaat
|7,70
|7,40
|4,05
|Hektaş
|27,88
|26,92
|3,57
|Deva Holding
|27,72
|26,82
|3,36
|Ege Endüstri
|1.601,00
|1.552,10
|3,15
|Koza Altın
|113,20
|109,80
|3,10
|Bursa Çimento
|3,74
|3,63
|3,03
|Bim Mağazalar
|66,65
|64,80
|2,85
|Çimsa
|20,12
|19,71
|2,08
|ASELSAN
|15,02
|14,74
|1,90
|Ege Gübre
|199,70
|196,00
|1,89
|Alkim Kimya
|16,24
|15,96
|1,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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