Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
25.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:42
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|43,18
|39,94
|8,11
|Akçansa
|19,44
|18,25
|6,52
|Çimsa
|22,84
|21,52
|6,13
|İndeks Bilgisayar
|23,24
|21,92
|6,02
|Petkim
|5,39
|5,16
|4,46
|Aksa Enerji
|11,20
|10,80
|3,70
|Aksa
|15,95
|15,46
|3,17
|Pegasus
|85,40
|82,80
|3,14
|Emlak Konut GMYO
|2,34
|2,27
|3,08
|Brisa
|29,52
|28,70
|2,86
|Net Holding
|4,46
|4,34
|2,76
|Good-Year
|9,67
|9,41
|2,76
|Kardemir (D)
|6,60
|6,43
|2,64
|Bursa Çimento
|4,66
|4,54
|2,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|1,21
|2,48
|İskenderun Demir Çelik
|11,60
|11,32
|2,47
|Türk Hava Yolları
|13,12
|12,83
|2,26
|Ereğli Demir Çelik
|14,74
|14,42
|2,22
|TAV Havalimanları
|24,40
|23,90
|2,09
|Gözde Girişim
|6,59
|6,47
|1,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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