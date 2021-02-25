Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

25.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:42
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester43,1839,948,11
Akçansa19,4418,256,52
Çimsa22,8421,526,13
İndeks Bilgisayar23,2421,926,02
Petkim5,395,164,46
Aksa Enerji11,2010,803,70
Aksa15,9515,463,17
Pegasus85,4082,803,14
Emlak Konut GMYO2,342,273,08
Brisa29,5228,702,86
Net Holding4,464,342,76
Good-Year9,679,412,76
Kardemir (D)6,606,432,64
Bursa Çimento4,664,542,64
İhlas Gayrimenkul1,241,212,48
İskenderun Demir Çelik11,6011,322,47
Türk Hava Yolları13,1212,832,26
Ereğli Demir Çelik14,7414,422,22
TAV Havalimanları24,4023,902,09
Gözde Girişim6,596,471,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Pervin Buldan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Meltem Miraloğlu İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Mesut Bakkal Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 13:42:29. #1.15#
title