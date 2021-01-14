Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

14.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:15
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alarko Holding9,969,277,44
Hektaş28,3026,506,79
Vestel25,7424,206,36
Ege Gübre231,90218,606,08
Brisa23,2422,045,44
Kordsa Teknik Tekstil18,2517,514,23
Doğuş Otomotiv31,2830,044,13
Aksa Enerji8,408,103,70
Pınar Süt24,2623,443,50
Alarko GMYO25,3824,583,25
Borusan Mannesmann38,2237,083,07
İş GMYO2,552,482,82
Çimsa19,6619,142,72
İş Yatırım Menkul Değerler17,8217,362,65
Bagfaş25,0824,462,53
Şekerbank1,641,602,50
Good-Year8,968,752,40
Yataş15,6615,302,35
Logo Yazılım139,20136,102,28
Net Holding3,493,422,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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