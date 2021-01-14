Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
14.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:15
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|9,96
|9,27
|7,44
|Hektaş
|28,30
|26,50
|6,79
|Vestel
|25,74
|24,20
|6,36
|Ege Gübre
|231,90
|218,60
|6,08
|Brisa
|23,24
|22,04
|5,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|18,25
|17,51
|4,23
|Doğuş Otomotiv
|31,28
|30,04
|4,13
|Aksa Enerji
|8,40
|8,10
|3,70
|Pınar Süt
|24,26
|23,44
|3,50
|Alarko GMYO
|25,38
|24,58
|3,25
|Borusan Mannesmann
|38,22
|37,08
|3,07
|İş GMYO
|2,55
|2,48
|2,82
|Çimsa
|19,66
|19,14
|2,72
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,82
|17,36
|2,65
|Bagfaş
|25,08
|24,46
|2,53
|Şekerbank
|1,64
|1,60
|2,50
|Good-Year
|8,96
|8,75
|2,40
|Yataş
|15,66
|15,30
|2,35
|Logo Yazılım
|139,20
|136,10
|2,28
|Net Holding
|3,49
|3,42
|2,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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