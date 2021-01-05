Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
05.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|19,40
|18,19
|6,65
|Ford Otosan
|133,60
|125,60
|6,37
|Otokar
|370,10
|350,20
|5,68
|Tekfen Holding
|17,29
|16,56
|4,42
|Karsan Otomotiv
|3,72
|3,57
|4,20
|Çimsa
|19,21
|18,50
|3,84
|Alarko Holding
|9,00
|8,68
|3,69
|GSD Holding
|2,59
|2,51
|3,19
|Bizim Mağazaları
|15,82
|15,38
|2,86
|Koza Altın
|109,10
|106,30
|2,63
|İş GMYO
|2,86
|2,79
|2,51
|Şok Marketler
|13,32
|13,03
|2,23
|Anadolu Grubu Holding
|26,98
|26,40
|2,20
|Kartonsan
|89,00
|87,10
|2,18
|Enerjisa Enerji
|13,56
|13,28
|2,11
|Doğuş Otomotiv
|28,72
|28,16
|1,99
|Tofaş Oto Fabrikası
|35,30
|34,62
|1,96
|Doğan Holding
|3,12
|3,07
|1,63
|Turkcell
|16,64
|16,40
|1,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,04
|30,60
|1,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500