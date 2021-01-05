Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

05.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:38
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Akçansa19,4018,196,65
Ford Otosan133,60125,606,37
Otokar370,10350,205,68
Tekfen Holding17,2916,564,42
Karsan Otomotiv3,723,574,20
Çimsa19,2118,503,84
Alarko Holding9,008,683,69
GSD Holding2,592,513,19
Bizim Mağazaları15,8215,382,86
Koza Altın109,10106,302,63
İş GMYO2,862,792,51
Şok Marketler13,3213,032,23
Anadolu Grubu Holding26,9826,402,20
Kartonsan89,0087,102,18
Enerjisa Enerji13,5613,282,11
Doğuş Otomotiv28,7228,161,99
Tofaş Oto Fabrikası35,3034,621,96
Doğan Holding3,123,071,63
Turkcell16,6416,401,46
Alcatel Lucent Teletaş31,0430,601,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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