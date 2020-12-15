Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
15.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:37
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan3.216,802.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|3.216,80
|2.968,00
|8,38
|Aksigorta
|9,01
|8,42
|7,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,88
|39,08
|4,61
|Halkbank
|5,56
|5,35
|3,93
|Ege Endüstri
|1.649,90
|1.589,30
|3,81
|Özak GMYO
|5,70
|5,51
|3,45
|Otokar
|246,70
|239,40
|3,05
|Logo Yazılım
|124,90
|121,40
|2,88
|Bursa Çimento
|9,07
|8,83
|2,72
|MLP Sağlık
|19,14
|18,64
|2,68
|Bizim Mağazaları
|15,76
|15,37
|2,54
|Netaş Telekomünikasyon
|21,12
|20,62
|2,42
|İpek Doğal Enerji
|12,34
|12,05
|2,41
|Ford Otosan
|126,20
|123,80
|1,94
|Vakıflar Bankası
|4,67
|4,59
|1,74
|Albaraka Türk
|1,89
|1,86
|1,61
|Halk GMYO
|3,37
|3,32
|1,51
|Türkiye Sigorta
|6,32
|6,23
|1,44
|Petkim
|4,92
|4,85
|1,44
|Karel Elektronik
|20,38
|20,10
|1,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500