Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
01.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:42
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çimsa 13,84 14,70 -5,85
Pınar...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|13,84
|14,70
|-5,85
|Pınar Et ve Un
|25,70
|26,50
|-3,02
|Arçelik
|24,12
|24,80
|-2,74
|Kerevitaş Gıda
|5,83
|5,98
|-2,51
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,15
|9,36
|-2,24
|İndeks Bilgisayar
|16,82
|17,20
|-2,21
|Kartonsan
|695,00
|709,20
|-2,00
|Borusan Mannesmann
|15,13
|15,41
|-1,82
|Odaş Elektrik
|2,79
|2,84
|-1,76
|Enka İnşaat
|6,93
|7,04
|-1,56
|Şişe Cam
|7,17
|7,27
|-1,44
|Alarko GMYO
|17,11
|17,36
|-1,44
|Eczacıbaşı İlaç
|6,90
|7,00
|-1,43
|Logo Yazılım
|96,65
|98,00
|-1,38
|Karel Elektronik
|18,35
|18,60
|-1,34
|Brisa
|12,32
|12,48
|-1,28
|Net Holding
|2,35
|2,38
|-1,26
|Halk GMYO
|2,36
|2,39
|-1,26
|Şekerbank
|1,58
|1,60
|-1,25
|Yataş
|8,80
|8,90
|-1,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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