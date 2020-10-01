Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Çimsa 13,84 14,70 -5,85

Pınar...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 13,84 14,70 -5,85 Pınar Et ve Un 25,70 26,50 -3,02 Arçelik 24,12 24,80 -2,74 Kerevitaş Gıda 5,83 5,98 -2,51 İş Yatırım Menkul Değerler 9,15 9,36 -2,24 İndeks Bilgisayar 16,82 17,20 -2,21 Kartonsan 695,00 709,20 -2,00 Borusan Mannesmann 15,13 15,41 -1,82 Odaş Elektrik 2,79 2,84 -1,76 Enka İnşaat 6,93 7,04 -1,56 Şişe Cam 7,17 7,27 -1,44 Alarko GMYO 17,11 17,36 -1,44 Eczacıbaşı İlaç 6,90 7,00 -1,43 Logo Yazılım 96,65 98,00 -1,38 Karel Elektronik 18,35 18,60 -1,34 Brisa 12,32 12,48 -1,28 Net Holding 2,35 2,38 -1,26 Halk GMYO 2,36 2,39 -1,26 Şekerbank 1,58 1,60 -1,25 Yataş 8,80 8,90 -1,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara